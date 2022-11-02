竹北市東海國小學生活動中心完工示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科重視孩子學習環境，指示教育局盤點老舊校舍，爭取中央補助辦理重建，教育局統計教育部已核定補助新竹縣6校6棟老舊校舍拆建，總經費3億5458萬3千元，目前東海國小、中山國小、尖石國中、湖口國小、清水國小皆已動工，寶山國小月前也完成發包，竣工後將提供更安全舒適的學習空間。

楊文科強調，新竹縣「重文教」，除了重建老舊校舍，也增設幼兒園、新設嘉豐國小、勝利國中、籌備文中二及文小三，規畫湖口高中遷校，並重劃學區，解決爆量新生入學問題。

另外，新竹縣完成國中小班班有冷氣，建置樂讀卡與自動借閱系統，落實一鄉鎮一外師政策，國中小學免費營養午餐加碼有機蔬菜，升級為「聰明營養午餐」，讓學生在安全舒適的環境學習，吃得更聰明健康。

教育局長楊郡慈表示，重建的校舍各有特色，竹北市東海國小學生活動中心融入「稻浪」與「綠建築」概念，明年3月完工後將呈現竹北市昔日「新竹穀倉」的意象。

竹東鎮中山國小新建大樓，設計架構有創意、溫度、能量三條軸線，其中「能量的軸線」以綠廊結合風廊，讓建築物像樹林一樣，前方綠地空間設計成表演藝術舞台，讓校園內充滿活力，預定明年8月完工。

尖石鄉尖石國中將新建校舍，外觀意象將融入泰雅族原民文化，立面色塊及金屬隔柵上呈現傳統服飾圖紋顏色及祖靈之眼，斜屋頂設計靈感來源是傳統瞭望台屋頂造型，校舍外牆則整修成山形木格柵，作為校門入口意象，將在明年7月完成。

正在重建的湖口國小中正堂，則納入在地老街的視覺印象，除依綠建築永續經營的理念規畫，也結合防災特色，建築工法顧及地震帶的校區安全，明年4月完工。

寶山鄉寶山國小預計新建廁所，結合客家元素的紅磚牆結合工業風的鋼構挑高玻璃屋頂，形成有風與光線流動的廁所，驅散傳統陰暗潮濕的印象，明年4月完工。

新埔鎮清水國小進行廁所改建已在9月完成啟用，將與原有空間結合，增加採光及通風，並考量戶外景觀空間，建築物運用流線和多層次設計，注入活潑的感覺。