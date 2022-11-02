健喬(4114)今(2)日宣布取得日本大藥廠Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.授權用於治療子宮肌瘤引起月經出血過多問題專利新藥KLH-2109(成份：Linzagolix)口服GnRH拮抗劑，積極研發與引進「荷爾蒙類用藥」，佈局全球婦女健康照護市場。健喬指出，將加速KLH-2109新藥上市規劃，預計將在2025年取證。

一般為緩解子宮肌瘤的疼痛和大量月經出血，可採用內科療法如非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、止血劑、複方口服避孕藥、黃體素等藥物。而傳統上治療具有症狀的子宮肌瘤通常選擇手術方式處理，包括子宮肌瘤切除或子宮切除。根據台灣內政部公布的108年台灣女性平均壽命，已經高達84歲，切除子宮之後，將來可能會面臨骨盆腔下垂和尿失禁的風險，造成晚年生活品質降低。因此針對有生育考量、手術前減少子宮肌瘤體積或用於治療接近更年期尚未停經的患者，可以考慮使用非侵犯性的藥物治療。

過去用於治療子宮肌瘤的口服藥品「恩惜膜5毫克錠劑」(Esmya, ulipristal acetate黃體素受體調節劑) 經歐盟評估有嚴重肝損傷風險致全面下架回收，目前市面上已無專用於子宮肌瘤的口服用藥。自2000年代初以來，促性腺激素釋放荷爾蒙拮抗劑多為胜(月太)類(peptides)製劑，因此只能作為皮下或肌肉注射劑。隨著非胜(月太)類形式的發展，抑制促性腺激素釋放荷爾蒙的口服型式變得可能。

台灣健保資料庫顯示，108年因子宮肌瘤就醫者就高達38萬人，經手術治療者多達近2萬人。多數患者對子宮的保留意願相對較高，也考慮手術會造成子宮受損或器官沾黏影響健康，因此臨床上以使用非侵入性之藥物治療者較多。