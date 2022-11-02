勇士球星柯瑞（Stephen Curry）對戰熱火展現全能身手，攻下23分、13籃板（4個進攻籃板）、13助攻，3項數據皆是全隊最高，生涯例行賽第10度「大三元」。不過熱火靠著吉米巴特勒（Jimmy Butler）在終場前兩分鐘的英雄演出，最後116比109力克勇士。

熱火上半場打完58比56領先，第3節打完遭到勇士超前，帶著8分落後進入第4節。然而勇士沒能守住領先，一度3分多鐘沒有得分，被熱火在剩下7分鐘時追平（100比100）。最後還是柯瑞打破得分乾旱，終場前兩分鐘戰至109平手。

巴特勒此時帶球從右側切入，晃過威金斯（Andrew Wiggins）大轉身挑籃得手，加罰1球「三分打」，比數112比109。勇士柯瑞想要還以顏色，他在三分線出手吸引巴特勒犯規，但是熱火提出挑戰成功，裁判撤回犯規判決！應該是巴特勒打手的那一刻，柯瑞的球已經離手了所以不算犯規。後來湯普生（Klay Thompson）三分出手也落空，比賽剩餘10多秒，又是巴特勒帶球從左路切入，在湯普生面前投進底定勝負的中距離。

總計巴特勒17投6中攻得23分、6籃板、8助攻，替補後衛鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）投進5顆三分球貢獻17分。勇士湯普生19分、威金斯21分，但是第4節進攻當機全隊僅拿15分。勇士開季遭遇一些挫敗，目前和熱火都是3勝5負。