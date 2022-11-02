澎湖國旅補助申請9726萬 縣府已審核撥款完成(張茂雄現場傳真)

澎湖縣政府及旅宿業者配合辦理交通部觀光局的「悠遊國旅」自由行旅客住宿優惠，活動自7月15日上路，於9月8日圓滿結束，旅遊處2日表示，澎湖旅宿業者在這波申請補助活動踴躍參與，共有1006家業者送件，超過109年安心旅遊的857家，申請獎助9726萬元，縣府運用交通部觀光局核定的行政作業費加派人力審核，有效縮短撥款時間，讓澎湖的旅宿業者儘快領到現金補助款項，避免金流不足的情形發生。

這次中央因應新冠肺炎疫情衝擊，交通部觀光局推出「悠遊國旅」國旅補助方案，有效振興觀光產業促進國內旅遊，為鼓勵國人留宿國內旅宿，增加在地消費，並帶動周邊產業發展，澎湖由於位處離島，有「類出國」的區域優勢，也成為這波國旅補助的熱門景點。

「悠遊國旅補助方案」自由行旅客住宿優惠活動，縣府向交通部觀光局申請9740萬多元補助款，在有限的補助經費下，帶動旅客到澎湖觀光旅遊，使整體觀光產業受惠，補助發揮最大的效益。縣府旅遊處表示旅宿業者送件申請案件，上週經縣府審核完畢並已全數核銷撥款予業者。

旅遊處表示，澎湖縣目前有旅館56家、民宿1138家，客房高達8500多間，在地方各縣市中算是觀光大縣，來澎旅宿的遊客在出遊訂房前，最好事先查詢澎湖合法旅宿相關資料，選擇合法旅宿，確保旅遊完善品質與保障，留下美好的旅遊回憶。