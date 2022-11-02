全台拚疫後振興，不過新北市民進黨候選人林佳龍辦公室今與新北市議會民進黨團舉行記者會，質疑新北推出的振興計畫「新北夠有禮」須先消費300元，才能參加抽獎，且市府稱1500萬預算可帶動70億消費太過「膨風」，活動充其量只能提升企業營業額，質疑難道無法開發票的一般攤商不需要被振興？

林辦發言人李坤城指出，林佳龍提出4年百億觀光計畫，希望迎接國外觀光客到新北消費觀光，反觀新北市府提出的振興計畫，根本讓新北市民更鬱卒，新北購有禮計畫，根本是「夠無趣」。

民進黨團總召陳啟能議員表示，北市熊好券掀起搶登記熱潮，共有145萬人完成線上登記，台北市本次編列約5億餘元的預算，共發行69.6萬份優惠券，光這點就已經讓許多新北市民羨慕不已。

反觀「新北購有禮」僅編列1500萬元的預算，以新北市 400萬人口來算，平均每人分到的金額只有約3塊錢，實在是少得可憐，預算規模甚至比侯市長的編列行銷包裝市政的預算還低。

黨團幹事長羅文崇說，市府號稱「新北購有禮」投入1500 萬預算，預期帶動70 億元以上商機，預期成效是投入金額的467倍，按照這樣的邏輯來看，新北市只要投入熊好券的預算，就可以達到2568億的商機，那為什麼新北市不做呢？如果真能達成侯友宜必定得到諾貝爾經濟學獎。

李坤城也說，消費300元可抽獎，但這些本來就是民眾預定會效費的金額，吃午餐也能夠抽獎，看不出刺激消費的誘因，跟中央推出的振興券差很大。

新北市經發局表示，除現在推出的「新北購有禮」活動外，本府各局處從9月起共同推出「新北購遊趣」活動，包含「走跳趣」、「抽獎趣」、「遊樂趣」、「文藝趣」、「汰舊趣」等五大主題，投入超過5億元經費，另外也參考去年度新北振興加倍奉還活動帶入70億商機，期望今年也可以帶入同樣的商機。

經發局表示，目前趨向生活與疫情共存狀況，商業機制逐漸回歸正常可期，希望透過抽獎誘因，讓大家願意多消費一點來參加活動，活絡商業市場，因此比照去年抽獎以300元發票為抽獎門檻。另外針對市場攤商部分，市府於疫情期間也協調公有市場攤商進行軟硬體改造，提升市場攤商競爭力，並於今年8月到12月持續減收50%使用費，減輕攤商受疫情之影響，期望大家可以走出室外，一起用行動支持新北經濟。