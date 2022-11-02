女星Albee（范乙霏）曾是節目《我愛黑澀會》固定班底之一，甜美臉蛋加上火辣身材，讓她從出道以來人氣不斷飆升，更是各大綜藝節目邀約的固定班底，常在社群網站分享日常的她，日前透露穿了短版上衣出門，沒想到一陣狂風竟把上衣吹翻，引起網友議論後續有何發展。

Albee表示由於一早要上課，因此妝也沒化，穿了一件短版上衣就匆忙出門，接著透露買午餐的時候，突然一陣狂風吹過來，直接把上衣吹翻蓋住整張臉，讓她忍不住自嘲：「不知道是不是素顏太嚇人」，接著更語帶曖昧表示：「不要問我裡面穿什麼你會怕」，讓人充滿無限遐想空間。

因為正逢萬聖節，Albee也忍不住自嘲：「一顆南瓜也算應景了吧」，網友更是紛紛回應：「好厲害的扮演喔，驚豔全場」、「這是給福利嗎？ 好羨慕」、「妳說吧！我膽子夠大」、「好想站在妳對面」、「可惡，為什麼我不在哪裡」、「既然有被掀起來了，就這樣一路蓋著臉回家」、「太過分了！下次可以找我嗎」，對於被追問：「有被別人看到嗎？」她則搞笑回覆：「迎面而來的人，好多好多喲」。

不過出糗的事不只這一樁，Albee先前則在節目分享高中搭捷運時被路人狂看，直到有人提醒，才發現是制服裙子外翻，導致小褲褲整個露在外面，至於回想起來仍讓她直呼：「超級丟臉」。