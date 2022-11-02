桃市府相關單位到場會勘，將開罰並命行為人限期改善，讓土地回歸合法使用。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區一處農地，近日被發現堆積廢棄油桶，地面全是外漏瀝青。市議員陳睿生接獲舉報，擔心造成農地汙染，邀集相關單位到場會勘，發現使用農地的是某瀝青公司，涉違反廢棄物清理法與區域計畫法，桃市府將開罰並命限期改善，將農地回歸合法使用。

新屋區耕地面積近6000公頃，為全桃園最大的農業區。陳睿生指出，笨港里港昇路一處農地，被堆置大量廢棄桶，外漏的瀝青散落地面，甚至有附近居民養的犬隻跑進去時不慎陷入其中，立即聯繫環保局、地政局與農業局等單位到場會勘。

據悉，該農地使用者為觀音區某間瀝青公司。陳睿生也要求相關單位強勢執法，讓農地回歸農用，避免造成農地汙染。

對此，環保局表示，會勘確認現場部分油桶呈裝清理地面後沾附瀝青油的廢木材、廢塑膠混合物等，露天堆置沾附瀝青混合物已影響環境衛生，將依違反廢棄物清理法第11條，處1200元至6000元罰鍰並命期限改善。

地政局地用科也提到，該地屬於一般農業局農牧用地，會勘發現農地上鋪設柏油鋪坪、堆置柏油使用，面積約6700平方公尺，地政局後續將通知地主與關係人限期陳述意見，待釐清違規行為人後，將依區域計畫法裁罰行為人，並命其限期回復合法使用。

陳睿生呼籲民眾，若遇到有人找上門想以高價租用農地，要非常小心，千萬別隨意出租，因為可能簽約說一套用途，實際上卻被用來做違法行為，務必謹慎三思。