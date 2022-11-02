今年甫成立的豐年代全球新連鎖事業，由彭振東董事長領軍下，11月1日宣布與多項牛樟芝研發技術的祥葛薾戰略合作，雙方開啟全新商業模式。透過預防整合醫學概念結合豐年代保健食品─愛晶亮木鱉果油，與獨有的會員經濟創富平台，兩公司經銷夥伴會員，給合兩邊優勢資源，拓展市場開創財富新商機。

2019年成立的祥葛薾國際，擁有專業教授、博士研發團隊，研發長陳威丞博士曾擔任東勢農民醫院藥劑科總藥師、中華醫院藥劑科主任、中科院生醫奈米鑽石應用計劃主持人，及北京大學人民醫院牛樟芝抑制肺腫瘤共同主持人。祥葛薾國際在總經理許麗卿與研發長陳威丞博士帶領下，首創將微脂體及微晶球等劑型技術，運用於牛樟芝及其他珍貴中草藥保健食品。

對於為什麼選擇豐年代，祥葛薾國際總經理許麗卿表示，隸屬年代集團的豐年代擁有豐富的集團資源助力；除了媒體與娛樂事業外，集團旗下的佳訊生醫更有產學研發的技術支援。加上豐年代在商模上，擺脫傳統組織行銷帶給人的不佳觀感與包袱，透過彭董事長洞悉的H2H(Human To Human)分享經濟下社交電商的商模打造。豐年代已走出一條結合「媒體宣傳力」、「產品研發力」、「商模創富力」、「異業整合力」與「集團動員力」的完整「五力產業鏈」。在身處快速變動的產業環境，雙方的整合更能為市場注入新契機，協助祥葛爾一路打拼至今的經銷夥伴再創佳績。

對於與祥葛薾國際的合作，豐年代董事長彭振東認為，豐年代的品牌力不僅在於年代集團的加持，更重要的是有一群志同道合的夥伴，協助豐年代在市場開拓疆土建立良好的品牌口碑與信譽。以產品面來說，「長久以來華人保健市場就對中草藥情有獨鍾，而祥葛薾在牛樟芝領域的發展，更有獨到的專業技術。」「雙方的合作，不僅可以強化豐年代保健品在市場的競爭力與實力，同時也可以為豐年代經銷商夥伴注入事業開拓的強大爆發力。」彭董事長相信，以豐年代的正念善行，創富利他的理念初衷，以及開放性平台的經營模式，勢必吸引更多有志相隨的創業家及同業，共同合作開拓全球市場的國際盃。

透過自建網路商城、實體特約夥伴商店、多元品牌聯盟合作、專業研發技術」讓組織行銷事業不僅只是停留在過去口碑相傳，更具有不斷進化創新的商模，在產業的傳統中注入全新的活水。期待在豐年代與祥葛薾的「多核心」整合加持下，會有更多相同理念的經營者加入，共同達到創富人生的巔峰目標！