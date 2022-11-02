民進黨立法院黨團2日召開記者會指控，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦投資的砂石場侵害苗栗土地、造成當地空氣污染，苗栗縣政府卻只一年一罰，不要求限期改善。不只如此，鍾在卓蘭水廠段的砂石場更違法堆積砂石，高度有如一座平地拔起的山，顯見古代有愚公移山，現在則有「鍾公移山」，呼籲檢調單位及縣府「動起來」，別再包庇鍾東錦。面對上述指控，鍾東錦回應，如有不法歡迎調查，更呼籲司法檢調硬起來，不要成為民進黨選舉操作的工具。

苗栗縣議員曾玟學指出，鍾東錦取得土地多屬河岸邊農業用地，他當時說這些地可用來種菜，完全是胡扯。若進一步探究土地歷年樣貌，可發現銅鑼鄉老基隆段、南庄鄉四灣段及卓蘭鎮水廠段土地曾經充滿山林，在鍾東錦接掌後，皆變得光禿禿，充滿坑洞。

因此，曾玟學批評，鍾東錦蹂躪苗栗縣土地是現在進行式，其走過的土地更是寸草不生，若未來鍾東錦成為縣長，恐怕公務員都要被迫成為破壞土地的共犯。

針對鍾東錦投資砂石場統日實業，苗栗縣政府開罰情形如何？苗栗縣議員陳品安說，從2008年迄今，苗栗縣政府總計對統日實業開罰300萬左右罰鍰，然，這筆錢對砂石場而言就像租金，金額不高。

陳品安進一步指出，其中，統日實業從2008年到2019年為止，因疏濬河川致當地出現揚塵污染及懸浮微粒等，每年遭苗栗縣政府開罰。不過，由於該砂石廠違規使用農地，未取得堆置場操作許可證，每次罰緩僅10萬元至20萬元不等。

陳品安續表示，面對造成空汙情節嚴重的砂石場，苗栗縣政府卻說，每年未開罰超過3次不算情節重大，無法勒令停業。她質疑，苗栗縣政府礙於鍾東錦的身份，才不敢要求統日實業停工，也不願遭求砂石場限期改善。

羅致政補充，苗栗縣政府開罰總金額僅300萬元左右，等於每年僅開罰10萬，完全沒有意義。他強調，苗栗縣政府有責任要求砂石場恢復當地原貌，開罰到砂石場改善為止，而不是一年一罰，每年讓砂石場上繳罰鍰草草帶過，呼籲檢調、縣府動起來，也要問苗栗縣長徐耀昌，敢不敢開罰鍾東錦？

此外，陳光軒指出，鍾東錦在卓蘭水廠段的砂石場旁堆滿許多砂石，不只距離電塔非常近，堆置高度也已超過安全規範值，未來砂石堆倒榻，恐造成工安意外及大規模停電，苗栗縣政府有開罰，卻都是高舉輕放。

針對上述指控，鍾東錦強調，他提出所有財產資料如實申報也完全合法，對手卻一再抹黑、誣陷，苗栗鄉親已經非常反感，自己更無所畏懼，同時請司法檢調秉持獨立運作精神，全國選民都在看，千萬不要淪為特定政黨、陣營甚至立委的打手。

鍾東錦競選總部執行長徐廷琮則指出，羅致政過去發生不倫戀，是否利用權勢威逼女子，迄今不說清楚，卻頻頻開記者會抹黑鍾東錦，並將國家機器與司法單位當成選戰操作的工具，進一步栽贓嫁禍給鍾東錦，這樣的手段即是「一哄、二騙、三假、四亂」等10大奧步，企圖動用行政資源、控制媒體操弄抹黑議題等，企圖擾亂選民投票意向。