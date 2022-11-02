校園防疫新制11月7日起實施，學生接種疫苗未滿3劑者不用周周快篩，但教師未滿3劑卻須周周快篩，教團質疑擾民之嫌。事實上不只是教師，全國包含衛福部官員在內共24類場域職業的工作人員都還有3劑令，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，聽到許多人的聲音了，下周就會找專家開會，決定何時解除禁令。

全國11月7日起，就要取消疫苗3劑令，但包含1、2、3、7類對象（醫事人員、第一線防疫人員、關鍵設施必要工作人員），以及健身房、游泳池、八大行業、婚宴場所、托嬰中心、高中以下學校和幼兒園等全國24場域的工作人員，目前仍維持疫苗3劑令。因此出現，學生不用周周快篩就能進校園，老師卻要，遭教師團體抗議防疫師生不平等。

對此，指揮官王必勝表示，目前還有24類職業工作人員包含教師、衛福部人員等，都還有3劑令，會加快研議是否進一步開放，將於下周討論是否24類別都解除。

王必勝認為，現在疫苗接種三劑的覆蓋率普及率已經很高，實務上影響的人應該不大，「但也聽到很多聲音了」，放寬的腳步會加快研議是否進一步開放，將於下周討論是否24類別都解除。

另外，確診者隔離都已經縮短至5天，各界關心口罩何時鬆綁？王必勝表示，疫情已經連續四周下降了，所以這個月一定會針對口罩鬆綁問題來討論，因為本月7日已經有多個措施要實施，因此請外界再給他一點時間。

至於，社交距離App因為實用性不高，是否也應跟著下架了？指揮中心發言人莊人祥表示，目前全國通報感染數目大約三分之一人口已經確診感染，當然還會有更多可能感染人數，但全國大約一半以上人口還未曾感染，因此App仍可讓不管是已感染、或未感染的人，可以掌握風險，也可以根據自己身體狀況作為是否快篩的依據。王必勝則表示，近期會請團隊討論，如何讓App附加更實用的功能。