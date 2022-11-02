陳時中競選總部今天召開「每日一問」記者會中，批評對手蔣萬安擔任衛環召委期間，大多安排政治議題，問蔣萬安是把國會當擂台嗎？2020年就為選市長鋪路，把陳時中當假想敵？並質疑對手黃珊珊，把市府官員當成她的助選員，是不是還在寄生市府？

陳時中競選總部今天由陳時中競總總幹事吳思瑤、議員簡舒培、發言人林聿禪、羅浚晅共同召開「我們只是要一種選擇」及「從政者的使命」影片公布暨「每日一問」記者會。

影片之一是由嘉義縣縣長翁章梁娓娓道來陳時中任職衛福部長期間，健保開放C肝全口服新藥免費治療後，讓原本非常昂貴的C肝藥品，讓一般民眾也能夠負擔；另一支影片，則是由對藥物有過敏史，而施打國產疫苗高端的接種者訴說「對於藥物過敏者而言需要另一種疫苗選擇」的心情。

競總隨後針對蔣萬中和黃珊珊分別提問，吳思瑤批評，蔣萬安把國會當側翼、疫情當武器，立法院衛環委員會從2020年第二會期開始，不管是蔣萬安當召委，或是國民黨立委當召委，排案要求陳時中出席，甚至針對同樣的疫苗議題也一問再問，把國會當他的參選擂台。

她質疑，難道衛環委員會沒有其他部會要監督了嗎？沒有其他法案要審查了嗎？防疫如此重要，但國民黨每天把衛福部的官員綁在立法院，一直跳針的談同樣的議題，就是在扯防疫的後腿。

吳思瑤再對蔣萬安拋出三問，第一問是，蔣萬安當兩次衛環召委，只關心美豬與疫情，是不是把國會當擂台，是否承認2020開始就為選市長鋪路？把陳時中當假想敵？

第二問是蔣萬安把立院當成選市長的秀場是為疫情？還是為選情？「你認為你是防疫的功臣？還是防疫的罪人？」最後，吳思瑤也問蔣萬安，國民黨甘作其側翼，要讓國家變蔣家？蔣萬安支持這種公私不分濫用公器嗎？

簡舒培向黃珊珊提問前，先談及昨日她對黃珊珊與大巨蛋案的質疑，認為黃珊珊並無實質回應，從她決定參選之後，我們看到整個台北市政府為她而累，所有的市府官員為她成了助選員。

簡舒培質疑黃珊珊藉由督導市場處之名，安排87場市場視察，動用650人次的公務員陪同，讓台北市的公務人員加班、為了黃珊珊跟民眾黨的候選人而忙。

她透露，還有公務員爆料產發局內部單位被要求要在宣傳影片中置入黃珊珊畫面，拍了10部影片花了公帑287.1萬元，市府影片成黃珊珊免費的露出平台，簡直濫用市政資源。簡舒培問黃珊珊，真的把北市府都當成你的競選總部嗎？這是台北市民欠妳的嗎？