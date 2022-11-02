港式餐飲在台灣向來頗受歡迎，高雄街頭也有多家平價茶餐廳，經常是高朋滿座。位在苓雅區的「港仔大佬–籠的傳人」顯眼的白底紅字招牌、騎樓下的舞龍舞獅頭、店內擺放的詠春木樁及香港茶餐廳特有的木製桌椅，顯現出濃厚的港式風情，店內主推美食為蒸籠料理及各式特色創意餐點，比如大佬燒賣，以後腿肉、蝦仁以及香菇包入內餡，Q軟外皮搭配扎實口感，堪稱港式經典美味；甜蜜叉燒酥則以微酥波蘿皮內搭自製濃郁的叉燒肉，飽滿香氣引人入勝。

港仔大佬店內充滿香港元素的擺件，彷彿置身港片場景。(品觀點提供)

好勁！香港常民小吃豬扒公仔麵，港仔大佬真情推薦。(品觀點提供)

「港仔大佬–籠的傳人」負責人黃少豪在香港出生，4歲就跟隨擔任港點師傅的父親輾轉往返港台，在耳濡目染下，熱愛港式料理，因此創辦茶餐廳，並藉由青年局青創補助協助，推廣港式飲食文化及分享「兒食記憶」，希望透過料理與人生經歷，訴說兩代人橫跨兩地的故事。

黃少豪說，從小便自發學習港點製作，並持續新菜色研發，認為「傳統有精髓，但包袱重，年輕有創新，可惜較輕浮」，而港仔大佬則是將父親的傳統手藝結合新穎的思維，在地方創造新的高雄式茶餐廳；憶起創業初期的辛苦，除了餐點的設計發想，硬體的裝潢布置的，最重要的還是資金的問題，所幸高雄市青年局推出的青年創業補助，讓年輕人在資金方面無後顧之憂，使創業者能夠兼具品質與人力資源，帶來更優質的服務。

高雄市青年局局長張以理表示，為了提升高雄青創產業環境，扶植青年頭家穩定創業，青年局特別推出各項青年創業補助、貸款，藉由青創資源的媒合，幫助在地年輕人鞏固夢想基礎。也為了協助遭遇疫情衝擊的商家度過難關，特別推出相關紓困方案，包含111年「青創補助租金可提前請領」、「青創貸款可申請展延寬限期1年」等措施，並繼經濟部「餐飲業者行銷補助」後，加碼推出「青創事業行銷補助」，補助在地批發零售業者推廣行銷費用，希望協助提升行銷力道、強化青年事業競爭力，如果有需求的青年朋友可搜尋「高雄市政府青年局」加入官方網站或社群，隨時取得最新資訊。