為了推廣轄內的旅遊美食料理機構「田媽媽」，新北市政府農業局與財團法人國際合作發展基金合作辦理「友邦技職訓練計畫」，媒合中南美洲5個邦交國家婦女，參訪坪林區農會田媽媽快樂農家米食餐飲坊-農村小廚。（新北市農業局提供）

為了推廣轄內的旅遊美食料理機構「田媽媽」，新北市政府農業局與財團法人國際合作發展基金合作辦理「友邦技職訓練計畫」，媒合中南美洲5個邦交國家婦女，參訪坪林區農會田媽媽快樂農家米食餐飲坊-農村小廚，田媽媽成員將坪林區包種茶入菜，以當地美食宣揚台灣，並安排邦交國民到坪林區知名鬍鬚茶園，體驗採茶，欣賞茶鄉之美。

新北市農業局輔導各地擁有精湛手藝的農家婆媽，用個人專長、團隊經營力量開創新品牌，結合當地休閒旅遊和美食料理，成立「田媽媽」，目前該組織分布在坪林、石門、三峽、瑞芳、石碇區等農會及貢寮區漁會，以田園料理及地方特色農產品加工、米麵食餐點為主軸。

農業局今日透過財團法人國際合作發展基金會的友邦技職訓練計畫，帶領巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯、洪都拉斯5個邦交國婦女，前往坪林區農會的田媽媽，增進職業技能，也向國際行銷田媽媽品牌。

農業局指出，這次行程也安排邦交國成員前往坪林區農會文化館，品嚐地方特色包種茶，並到坪林鬍鬚茶園體驗製茶流程，該茶園位在坪林北宜公路34公里處，茶園早在清末民初時就在文山坪林地區種植，因此已有百年歷史，該茶園採有機肥施肥、適度休耕，茶葉保有口感和香氣，又有獨特風光，不僅是在地茶葉的代表品牌，更是不少茶葉行家的口袋名單。

農業局長李玟表示，農業局協助坪林區農會的田媽媽，成立快樂農家米食餐飲坊，開創農村新副業，運用在地新鮮食材、三低一高的健康烹調，研發出許多可口的在地料理，民眾若有興趣，可前往新北各區農漁會田媽媽體驗，帶動在地消費經濟，創造更多就業機會。