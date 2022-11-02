為培育雲端與金融科技人才，發展金融創新應用，國泰金(2882)與高雄市政府、亞馬遜網路服務(AWS)，今日在2022 AWS高雄雲端產業峰會中共同宣布啟動「高雄國泰金AWS國際金融創新中心(KACIFIC)」計畫，規畫系列國際雲端金融科技人才培育、新創企業創新實證專案，將運用領先的雲端與金融科技，發展具前瞻性及全球市場潛力的跨產業創新應用，同時國泰金宣布於亞灣成立資訊開發中心，將帶動亞灣發展國際金融創新科技。

國泰金總經理李長庚表示，近年國泰金控進行全集團數位轉型，累積了金融加科技的力量，並持續運用這些力量與地方協作，促進在地產業發展，在台灣創造更多就業機會。今年在與高雄市府和AWS的合作下，國泰成為第一家進入亞灣區的金融業資訊開發中心，期待透過三方合作，讓高雄成為金融創新的絕佳試驗場域。國泰金也將培養技術人才的視角從台北拉至全台灣，這次希望不只針對在地的學生或年輕人，培養他們具備雲端的能力，也把高雄資訊開發中心當作國泰金雲端開發的基地，希望未來三年可以招募上百位的雲端技術人才，期待與在地夥伴一起在高雄共創未來金融樣貌。

AWS台灣暨香港總經理王定愷表示，繼高雄AWS雲端聯合創新中心於今年3月成立、全台首創「AWS Outposts」架構的城市級混合雲於今年9月引進高雄，讓在地新創與企業不必北上，就可以透過雲端連結到全世界，此次AWS更攜手高雄市政府、國泰金控在高雄成立「高雄國泰金-AWS國際金融創新中心（KACIFIC）」，在透過人才培育、新創支持與產業數位創新轉型，進一步實現「有志青年免北漂，雲騰高雄能出海」。讓高雄在發展半導體、5G AIoT等領域的同時，亦加入金融科技領域的領先創新，進一步吸引多元人才進駐高雄，引領在地新創與企業轉型、上雲、出海。