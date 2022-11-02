周二亞馬遜股價大跌5.52%，收在96.79美元，不僅創下2020年4月以來新低，也導致市值縮水至9860.53億美元，宣告跌出「兆元俱樂部」。在這一波連跌5天之後，亞馬遜在疫情高峰期間掙得的漲幅幾乎全數回吐。

亞馬遜股票市值在周二跌破1兆美元大關，為2020年4月以來首見。今年以來其股價已經下跌42%，全年可能創下自2008年（全年跌45%）以來表現最差的一年。

唯一比2008年表現更差的，是在2000年股市因網路泡沫化崩盤時，該公司股價暴跌了80%。

投資人顯然還未放過亞馬遜在上周發布了令人失望的第四季財測。當時亞馬遜表示，在這個年底節日旺季，營收估將較去年同期成長2%～8%，這個預測數字遠遠低於分析師預期。其備受關注的雲端事業Amazon Web Services（AWS）上季營收年增27.5%，成長力道創下史上新低，成為引爆這一波賣壓的兩大地雷之一。

和其他科技巨頭一樣，亞馬遜也因為經濟走軟、通膨飆漲和利率持續攀升而陷入掙扎。此外，在疫情高峰期間宅在家防疫的生活模式促使亞馬遜大幅擴張，但現在消費者已經重返實體商店，也迫使該電商巨頭開始瘦身。

財務長Olsavsky在上周的財報電話會議上表示，亞馬遜正在為經濟增長放緩做準備，種種跡象顯示人們的預算很緊、通膨仍然很高。一直想方設法開源節流的執行長Andy Jassy則表示，宏觀經濟環境發生了巨大變化，我們將調整投資，以便更加精簡有效率，同時不影響我們重要的長期策略性押注。

在所有科技巨頭中，亞馬遜今年來的股價表現排名倒數第二，只比臉書（Facebook）母公司Meta好。Meta今年來股價下跌72%，該社群媒體平台上周向投資人表示，其第四季營收可能連續第三季下滑。