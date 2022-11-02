桃園市大園區一名86歲李姓老翁，昨日下午獨自出門散步卻忘了回家的路，在大園交流道附近徘徊，巡邏員警見老翁全身被雨淋濕，趕緊將他帶回派出所休息，隨後透過老翁姓名順利查出其身分，將他平安護送返家。

大園警分局指出，埔心派出所員警王昱、詹逸群昨日下午3時許巡經大園交流道附近時，看見李翁衣著單薄走在路旁，全身被雨淋濕，員警見狀上前關心，發現他神情恍惚、身體不停顫抖，員警擔心老翁身體狀況，趕緊將他帶回派出所，並提供熱茶和外套讓他保暖。

由於老翁身體虛弱且有失智情形，僅能勉強說出姓名，身上也沒帶證件，員警便透過戶政系統，利用老翁的姓名讀音與大概年紀查詢，順利查出年籍資料，隨即與其家屬聯繫。

老翁的孫子接獲通知後趕到派出所，頻向警方道謝。孫子表示，他回家後發現爺爺不見，急忙外出找人，正打算到派出所報案就接到警方來電，得知爺爺平安無事，才讓他鬆了一口氣。