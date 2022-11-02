許瑋甯遭尹馨賞巴掌、言語羞辱。（愛奇藝國際站提供）

金獎演員許瑋甯再次展現千面演技，在最新華劇《第九節課》演技大爆發，藏在柔弱外表下的超颯靈魂全被釋放，預告中面對陳昊森飾演的校霸學生壁咚挑逗，不僅不迴避，反而用輕柔的語氣輕蔑回嗆「你沒談過戀愛吧」，讓陳昊森笑說：「那句台詞殺傷力100耶，拍的當下真的有被嗆到，感覺自己瞬間從野狼變純情小綿羊。」

正式預告中也首次曝光尹馨及薛仕凌的精彩演出，飾演陳昊森媽媽的尹馨與許瑋甯初見面就祭出耳光伺候、金鐘常客薛仕凌則是大打暖男牌追求許瑋甯飾演的陳孟筠，4人相互之間的強強對決也成為一大看點。

《第9節課》正式預告中，陳昊森面對許瑋甯的輕蔑回懟，直接開啟「惡霸模式」狂整許瑋甯，不但當著全校師生面襲吻許瑋甯臉頰，還用碳酸飲料潑滿她全身，試圖引起她的注意，卻在不知不覺中被吸引，踏入一場深刻的戀情。

談起被惡整的拍攝過程，兩人心情和劇中完全相反，許瑋甯笑說：「雖然被噴完的當下全身又濕又黏，連頭髮都是黏的，但過程是好玩的」，還調皮稱「其實我比較想當噴人的一方！」反而是劇中整人的陳昊森表示：「每次拍惡整瑋甯姐的戲都超緊張，還好噴飲料那次是一次OK！」

除了在劇中被惡整，許瑋甯也陷入禁忌師生戀，遭尹馨飾演的家長會長從言語和行動上羞辱，不僅被送上一記耳光，還被當眾怒斥「你沒資格教我兒子！」讓許瑋甯嚐盡苦頭，回憶這場耳光戲，許瑋甯笑說雖然劇中和尹馨針鋒相對，但其實自己是非常欣賞尹馨飾演的謝淑芬，因此在拍攝時反而還會開完笑說：「我真的討厭不了你，妳要打就打吧。」

預告中兩人和陳昊森有一場吃晚餐的戲，尹馨夾菜給兒子陳昊森，然而陳昊森同時卻是夾菜給許瑋甯，三人有趣的表情也成為一個小亮點，陳昊森笑說：「這段真的讓我感覺提前體驗了一下婆媳問題。」

愛奇藝原創華劇《第9節課》除了展現浪漫校園戀情，也點出在這段關係中所面對的爭議、質疑和世俗眼光，以及兩個人內心的自我懷疑和掙扎，許瑋甯表示：「孟筠和一翔的愛面對很多體制跟原則性的矛盾跟拉扯，但是她仍在堅守原則下勇敢去愛，對我來說，陳孟筠和《第9節課》就是在讓大家知道“當你決定一件事、當你愛了，是充滿力量的。」

愛奇藝原創華劇《第9節課》由許瑋甯、陳昊森、尹馨、薛仕凌、張景嵐及新生代演員王渝屏、各務孝太、林玉書、楊誠主演，導演王麗文執導，今（2日） 發布正式劇情預告，宣佈定檔於12／11全球首播，每週日晚間八點於愛奇藝國際版及東森戲劇台播出。