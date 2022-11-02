農地工廠問題仍嚴重，經濟部日前修正工廠管理輔導法允許農地違章工廠可申請「特定工廠登記」，並多次在跨國勞動力政策諮詢小組中提案要求只要取得特定工廠登記就可以聘僱移工，推估將增加3萬1867名移工，但多次遭打回票，立委莊競程今天審查預算時要求勞動部應處理。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查勞動部預算。

勞動部現行僅開放曾在臨時登記工廠聘僱移工的廠商，轉換為特定工廠登記後可以聘僱移工，依經濟部日前提案「至納管截止日今年3月19日為止，計有3萬6155 家既有未登記工廠申請輔導合法化，包括2萬9017家申請納管、7138 家原臨時登記工廠申請轉換特定工廠登記，扣除已聘僱移工的特定工廠3637家，還有3萬2518 家未來可取得特定工廠登記者，尚無移工聘僱資格。

立委莊競程提案、蘇巧慧及邱泰源連署指出，據勞動部函釋，目前僅同意聘有移工的臨登業者轉申請特登後可以續聘移工，對於未增聘僱移工的特登業者不予開放，考量廿者申請特登為配合政府政策，且其監督管理應比照一般工廠，基於權利義務對等則，不宜差別待遇，恐有違平等原則，且申請特登業者多為中小企業，近年飽受缺工之苦，請勞動部盡速研放寬限制，讓特登業者也應聘僱移工。

莊競程說明，特登工廠移工問題也討論過多次，多數特登工廠為傳統產業，原本就十分缺工，希望勞動部加強媒合外，也應允許他們聘僱移工，才能生存下去。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良受訪時表示，經濟部日前已在跨國勞動力政策諮詢小組提案，但委員對建築、公安、消防等仍有疑慮，因此安排委員現場去看求才狀況、工廠環境等，仍待釐清後再經小組討論。