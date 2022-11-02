中華男籃國家隊外籍總教練帕克與中華民國籃球協會的合約在11月截止，籃協表示，與帕克詳談後雙方同意不續聘男籃國家隊總教練，不過未來仍會保持良好互動，可能以不同方式繼續推動台灣籃球發展。

帕克與籃協合作6年多，在亞洲籃球國際賽，2018年亞運曾帶領中華男籃打進4強，是中華男籃在1970年後，首度來到亞運男籃4強。

以下為中華籃協不續聘帕克為男籃國家隊總教練公告全文：

本會與外籍教練C.Parker詳談後 雙方同意不續聘男籃國家隊總教練

本會與外籍教練C.Parker合約至今年11月截止，籃協經與Parker教練詳談後雙方同意不續聘擔任國家隊總教練一職，業經本會選訓委員會同意通過。本會特別感謝過去六年多來Parker教練對於台灣籃壇的貢獻與付出，未來仍將保留雙方繼續合作的機會。

Parker教練在台執教期間，除了國家隊組訓外也非常關心國內籃球聯盟及各級學生籃球發展，對國內各級球員都有一定程度的瞭解，所以在結束國家隊總教練任務後，本會未來仍將與Parker教練保持良好互動，可能以不同方式合作持續推動台灣籃球發展。