無黨籍台北市長候選人黃珊珊2日公布「健康城市2.0」政策，她主張以台北通APP發行「電子健康護照」及「婦幼數位健康券」等，並在各區設立第二座運動中心、高齡前瞻運動中心，並申辦2038年台北亞運，她也號召市民參與11月6日「偉大市民向前騎」單車繞台北活動，透過共騎一同欣賞城市進步與台北之美。

黃珊珊上午於競選總部發表提出「健康城市2.0」政策，包含4大指標，包括提升市民醫療照顧、強化公衛機構功能、落實食安管理機制、推廣全民運動理念，打造利於台北市民生活與高齡友善的健康城市。

在提升市民醫療照顧上，黃珊珊主張透過台北通APP發行「電子健康護照」和「婦幼數位健康券」，市民於新婚登記或出生登記時將發給電子健康護照，並派送婦幼數位健康券，每次使用數位票券可累積積分，若揪團親朋好友參加健康促進活動，還有加碼積分，適用範圍包括出生前到老年的健康促進活動，如兒童整合篩檢等。

而強化公衛機構功能部分，黃珊珊表示，台北市聯合醫院在疫情期間肩負重任，未來北市聯醫將以「強化防疫機制、資訊科技運用發展、培育醫療生技人才」為重點，成為讓市民信賴的社區型區域醫院，做為醫學中心和基層醫療診所間的橋樑。

而民眾關心的食安管理上，黃珊珊延續台北市政府現有政策，強制餐飲業者登錄食材、餐飲衛生管理分級、夜市食品安全微笑標章、食安行銷活動、食品履歷查核及食藥粧網路地圖等，同時推動食品標示自我檢核、減罰並減訟。

過去曾生過一場大病的黃珊珊大嘆，「如果沒有健康身體便沒有追夢本錢」，她要推廣全民運動理念，未來將於台北市各行政區設立第二座運動中心，並增設高齡前瞻運動中心，另外則是申辦2038台北亞運，藉此帶動全民運動風氣。