陳光復2018年連任不成後，重光樺澎BOT案工程即無進展，工地圍籬深鎖、滿目瘡痍，儼然成為大爛尾樓。（張茂雄攝）

陳光復提出湄京、大澎湖開發案反擊，說賴峰偉任由財團收購風櫃土地，是否也是圖利廠商的行為。（張茂雄攝）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部2日指出，陳光復與遠航樺澎公司簽訂「不平等條約」，導致縣府解除重光度假村BOT案後，無法順利求償1億6千餘萬，損失利益足讓澎湖全國中小吃5年免費營養午餐。陳光復自詡減債有成，實則虧空縣庫，是「假魔術師，真敗家子」。

陳光復隨後回應說賴峰偉胡亂指控，並刻意忽略當初簽訂合約的精神，該件遠航投資案因澎湖位處離島，營建成本較高，長年難以吸引廠商投資，歷年來在招商上常以提高互惠的模式，促使投資案盡早實現。

賴峰偉總部表示，陳光復以遠航重光BOT案為障眼法，在2018年選前大肆宣傳成功招商，但陳光復連任不成後，工程即無進展，工地圍籬深鎖、滿目瘡痍，儼然成為大爛尾樓。結果卻讓縣府至少損失1億6千萬以上，尚無法取回土地及地上物，這筆帳必須通通算在陳光復身上。

賴峰偉總部說明，按契約規定樺澎必須在2018年1月30日前完工，因工程進度緩慢，在賴上任後多次催告改善未果，縣府因此在2019年10月終止契約，經向中華民國仲裁協會提請仲裁，2021年9月獲澎湖地方法院民事裁定，樺澎公司應給付縣府1億6551萬餘元，同時原設定地上權應予塗銷。

賴峰偉總部強調，先前陳光復與遠航樺澎簽下「不平等條約」，導致遠航債權人春源公司向澎地院申請查封登記並聲請強制執行，請求拍賣重光案基地的地上權及其地上物，全案目前還在訴訟當中，預期結果可能不利於縣府。事後證明該案沒給澎湖帶來好處，反而留一堆爛攤子。

不過，陳光復隨後駁斥賴峰偉陣營的胡亂指控，說明遠航投資案，因澎湖位處離島，營建成本較高，長年難以吸引廠商投資，基於澎湖的招商引資以及發展需求，當時才會提高互惠條件，促使投資案盡早實現。

陳光復要反問，賴峰偉任內積極為湄京集團收購風櫃土地，是否是圖利廠商？現今湄京集團又何在？賴峰偉為大澎湖投資案開闢聯外道路，如今道路閒置，大澎湖集團又何在？這是否也是圖利財團？試問澎湖這兩大奇案，在賴峰偉主政下的澎湖縣政府，總共付出了哪些代價。