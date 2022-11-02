藝人許效舜近日在主持節目中，到家鄉基隆拜訪初戀女友的媽媽，而這也是兩人十幾年來再度見到彼此，一見面兩人就擁抱在一起，且數度落淚，讓人看了相當感動。

在《請問今晚住誰家》的節目中，許效舜與共同主持的威廉(廖亦崟) 身穿制服，一同到初戀女友的家中，只見他下車後慢慢走過幾個巷弄，到門口時輕輕呼喊著：「乾媽在家嗎？」沒想到下一秒對方看見他激動說道：「唉唷～小弟啊！你多久沒見到媽媽了！我看到你好高興！」隨後，兩人擁抱在一起感動落淚。

許效舜也回憶，當時與初戀在一起時，下課就揹著書包找初戀的媽媽吃飯，對方也感慨道：「所以我就覺得…真的好像自己的小孩一樣。」，而談到與初戀分手時，兩人在樓上談了很久，讓樓下的媽媽非常緊張，雖然與初戀未能有好的結果，但媽媽仍大讚他孝順有禮：「女婿當不成，我就是把他當成自己的兒子這樣。」隨後，更再擁抱許效舜說：「我也知道你很忙，所以我也想說你就一直這樣出名，很好，媽媽恭喜你。」兩人的好感情令人相當動容。

最後，許效舜跟初戀媽媽告別後，便前往下一個行程，而整個過程在一旁觀看的威廉也非常感動：「而且這沒有Set，我以為平常他們就有關心，但其實也十幾年（沒見）了。我們長輩們的那一輩的交情，他只要認定的就是一輩子，這是我們該學習的榜樣」。