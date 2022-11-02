東勢區上午發生一輛大貨車，行經泰昌街與東坑路口時，因上方的吊桿不慎勾到電線，間接造成號誌桿被折斷的意外。(警方提供)

東勢區上午發生一輛大貨車，行經泰昌街與東坑路口時，因上方的吊桿不慎勾到電線，間接造成號誌桿被折斷的意外。(警方提供)

大貨車吊桿忘記收 勾電線扯斷號誌桿畫面曝光

22歲的巫姓男子，今天上午11時許駕駛一輛大貨車，行經台中市東勢區泰昌街與東坑路口時，因上方的吊桿不慎勾到電線，間接造成號誌桿被折斷。警方指出，所幸當時未砸到附近人車造成傷亡，亦未造成停電等事故；警方獲報到場協助交通疏導，並通知台電人員到場處理維修。

警方表示，2日上午11時18分，巫姓男子駕駛駛一輛大貨車，行經東勢區泰昌街與東坑路口，因上方的吊桿不慎勾到電線，造成號誌桿被折斷，所幸未造成人車傷亡，駕駛人經檢測並未有酒駕。為避免造成二次交通事故，東勢分局員警立即在場協助交通疏導，並通知台電人員到場處理。

意外發生時，東勢區福隆里長、市議員候選人吳振嘉，獲報也趕到現場關心，並提醒民眾行經東坑路與泰昌街路口時，應注意安全小心行駛。

東勢警分局呼籲，大貨車駕駛人上路前，應檢查車輛狀況及車上吊臂是否有確實收起，避免上路後不慎勾到電線造成其他用路人的危險。