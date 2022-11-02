高雄蘇姓女子為鳳山區某大樓的住客，也是社區的管委會委員，蘇女2021年5月時看到大樓回收區有一個行李箱遭丟棄，認為行李箱還堪用，便撿起來自用，事後遭到管委會提告和張貼公告公審，蘇女認為管委會以不實的「竊佔」事實誹謗她，向管委會5位委員求償20萬元。高雄鳳山簡易庭認為，蘇女拿走回收物的確涉及管委會管理回收物一事，管委會處置為正當，判蘇女敗訴。

5月12日清晨蘇女看見社區的回收室內有一個遭丟棄的行李箱，蘇女看行李箱外觀還很好，感覺還堪用，便拿回家自用。社區管委會知道此事以後，向蘇女提告竊盜罪，但檢方認為行李箱已遭丟棄，為「無主物」，判管委會敗訴。

管委會還特地召開會議討論此事，並在社區公告欄、電梯張貼此事件，以「住戶竊佔環保室資源回收物屢勸不聽案」為題，內容寫下蘇女身為管委會委員卻沒有以身作則，經管委會勸導多次仍屢勸不聽，要求蘇女簽立切結書、道歉並公告，並在公告內寫下「竊佔」兩字，指控蘇女為竊盜罪。

蘇女認為，管委會此舉為不實指控，且因為張貼公告，導致她被社區住戶指指點點，身心靈飽受折磨，還因此患上焦慮症及憂鬱症，因此向管委會提起損害賠償告訴，求償20萬元。

鳳山簡易庭審理時，管委會辯駁，社區有與慈濟及其他民間團體約定，社區的回收物由民間團體無償協助處理，而回收物的價值可作為民間團體協助處理回收物的補貼，若是回收物遭到住戶擅自拿走，會造成民間團體的損失，堅決表示管委會有權管理回收物。

法官認為，雖然社區沒有設下規範，要求住戶不能拿取其他人丟棄的回收物，但蘇女將行李箱拿走的確會造成民間團體的損失，而管委會張貼的公告也的確為管委會的管轄業務，並無不妥，也沒有損害到蘇女名譽，判蘇女敗訴，可上訴。