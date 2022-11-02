自2020年新冠疫情爆發以來，衛生福利部基隆醫院一直在基隆北海岸地區扮演重要的抗疫角色。配合基隆醫院創院125周年院慶，記錄了院內近50名醫護同仁2年多以來的防疫心路歷程，集結成《北海方舟》一書。這本書也獲得衛福部次長王必勝、醫福會副執行長林三齊真心推薦。

部基院長林慶豐、副院長陳韋達2日上午在發表會中邀請了多位書中的醫護同仁，一起分享2年多以來的心情，也同時感謝院內同仁的協助，一起度過最艱困的抗疫關頭。

內科專科護理師高美玲說，她這2年多來都在專責病房服務，她曾陪同一位確診的伯伯轉院照護，伯伯在過程中很惶恐，向她表示自己這輩子都在努力工作、辛苦扶養孩子長大成人，不料卻在準備享清福時染疫，高美玲一路鼓勵伯伯要加油，千萬不要放棄，然而在1、2周後卻傳來伯伯已病重逝世的消息，感嘆在疾病面前，生命顯得微不足道。

社工室及日照中心主任蔡聖華則是表示，國內進入三級警戒時，日照中心必須配合防疫政策停業，讓日照的長輩、家屬有些不知所措。工作人員則是絞盡腦汁，建構了「日照中心社區防疫因應措施計畫」，透過電話關懷、家庭手作作業及自費營養飯盒的配送等方式，讓長輩在家也能受到照顧。76天後，日照中心也讓長輩們能夠笑著健康重返。

林慶豐表示，《北海方舟》這本書，紀錄了基隆醫院近50位各科室同仁代表這2年多來防疫的點滴辛勞，防疫期間除了自己以身作則、身先士卒各項防疫業務之外，謝謝陳韋達副院長、李玲美秘書及院內所有科室主管齊心帶領同仁，讓基隆醫院團隊成為民眾最堅強的後盾。