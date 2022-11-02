黃子哲提出證據打臉陳時中。（摘自黃子哲臉書／楊亞璇台北傳真）

爭議不斷的高端日前終於公布疫苗購格，前衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中稱高端採購合約是對買方的要求，對廠商來講沒有限制，國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室發言人黃子哲批評，根據於5月30日發出的重訊，提及依「採購機關」要求，合約其他細節不予公開，也就是衛福部疾管署要求不公布，顯然打臉陳時中說詞。

黃子哲表示，高端日前公布疫苗購格，昨天陳時中受訪時才說，高端採購合約是對買方的要求，對廠商來講沒有限制，今天衛福部長薛瑞元便隔空呼應說，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端有本來就有對外揭露秘密資訊的權利。

黃子哲認為，換言之，二人都在強調，不是衛福部不願說，是高端在合約上要求衛福部不能說，至於現在高端願意解密，也是高端自己的事，跟衛福部都無關，這顯然有說謊之虞。

黃子哲說，因為2021年5月28日疾管署與高端簽訂500萬劑「高端新冠肺炎疫苗」的採購合約，根據高端於5月30日發出的重訊，其中說明第6點的限制條款明明寫著：「依『採購機關』要求，合約其他細節不予公開。」而這合約採購機關是疾管署，也就是說，要求不公布合約細節、包括價格的是衛福部疾管署，不是高端公司，顯然打臉陳時中所謂合約是對買方要求的說辭。

黃子哲痛批，民進黨政府一路護航高端，黑箱過程疑雲重重，從輕率發EUA、價格過高、股價暴漲、延遲交貨、受試者保護效益未明等爭議，到現在打了高端疫苗的死忠國人出國還處處受限，這些無一不是陳時中帶領下的傑作。

他怒斥，陳時中選情告急，現在找薛瑞元、王必勝等人來串供恐怕為時已晚，除非高端發布不實的重訊，證交所得重罰，否則陳時中應講清楚，為何是依採購機關要求而不公布合約細節，如果連賣方的高端都沒要求要保密衛福部在怕什麼？陳時中想隱瞞什麼？

黃子哲強調，依照重訊的說明，薛瑞元現在就可以要求全部解密，公開所有合約細節，人民有知的權利，陽光應該照進每個暗黑角落，讓魔鬼現形。