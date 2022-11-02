睽違2年的亞洲最大電競嘉年華WirForce 2022， 即將在明天（3日）一連4天3夜在花博爭豔館及長廊廣場正式登場，Logitech G此次就以「The future gaming of Logitech G」為主題，現場設立了包括雲遊戲體驗、VR 感官體驗、PRO專業級模擬賽車及情境式電腦遊戲設備專區等四大展區，每天更邀請了知名實況主及戰隊選手站台與玩家互動，更將展出一系列台灣未發表的產品，同時還有互動遊戲及價值破百萬的限量贈品。
睽違2年的亞洲最大電競嘉年華WirForce 2022， 即將在明天（3日）一連4天3夜在花博爭豔館及長廊廣場正式登場，Logitech G此次就以「The future gaming of Logitech G」為主題，現場設立了包括雲遊戲體驗、VR 感官體驗、PRO專業級模擬賽車及情境式電腦遊戲設備專區等四大展區，每天更邀請了知名實況主及戰隊選手站台與玩家互動，更將展出一系列台灣未發表的產品，同時還有互動遊戲及價值破百萬的限量贈品。
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