台積電掌握全球逾半晶圓代工市場，近來因兩岸緊張情勢升高，半導體「去台化」的討論四起。前民進黨立委郭正亮說，美國硬逼台積電赴美投資設廠，從經濟的角度來講根本不合邏輯，分析美國考量的是自身國安問題，這樣做反而會害了台積電。

郭正亮在《少康戰情室》節目中表示，如果台積電去美國大舉設廠，在美國生產晶片的話，平均價格必定是台灣的2到3倍，在價格沒優勢情況下，請問美國的晶片要賣給誰？再加上美國沒有包銷，台積電到美國設廠後訂單在哪令人質疑。

郭正亮更說，台積電美國亞歷桑納州廠2019年就開始蓋了，但目前進度非常慢，預計得到2023年甚至2024年才開始量產，以正常效率怎麼可能拖到現在還沒好，這也顯示台積電實在不想這樣做。他強調，相較於美國晶片，美國買家必然是選擇台灣生產便宜、品質好的晶片更為有利。

郭正亮直言，美國這作法會害了台積電，因為美國考慮的不是市場邏輯，而是國安邏輯。據他了解，美國希望台積電去設6個廠，因台積電後面還會開發2、3奈米，甚至1奈米晶片，美國就是希望這些技術可以全部移過去。

針對半導體「去台化」議題，資深媒體人陳鳳馨則在《風向龍鳳配》網路節目中指出，日本大型半導體製造商東芝過去也是世界第一，但其成為美國的國安問題之後，在美國制裁下，東芝被打到一蹶不振，如今，當台積電成為美國的國安問題時，會不會是下一個東芝呢？她強調，雖然不見得會走上同樣的路，但確實承受同樣的壓力。