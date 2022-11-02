霧峰林家後代、外傳身價超過30億元的賽車手林帛亨，2015年和有「小林志玲」之稱的女星馮媛甄結婚，結婚7年育有一名女兒，一家三口過得相當幸福，上月30日是愛妻40歲生日，他在臉書寫下感激的字句，句句肺腑，然而附圖卻放上老婆熟睡時的床照，讓親友和粉絲無不捏把冷汗，林帛亨則笑著報平安：「本人在台北安全的地方」。

林帛亨近日在社群祝老婆生日快樂，還罕見浪漫地告白：「甄仙老婆生日快樂，謝謝妳給了我一個聰明可愛的女兒『玲衣』，還把女兒帶的這麼好，每天都在陪她做勞作講繪本，各種照顧，讓我還有時間可以做些別的事」，他也透露從未陪老婆度過生日，新婚時不是剛好出賽，就是有公事在身，到今年仍因工作分隔兩地，但他很感激老婆不計辛勞力挺：「感謝上蒼，有妳們相伴是我一生的幸福。」

儘管林帛亨高調告白，附圖卻出賣老婆馮媛甄的睡覺照，可見她明顯睡得很沉，連女兒把腳踩到她的後腦勺都不自覺，臉上還沒抹任何化妝用品，就這樣毫無保留把女明星的狼狽睡相公開。對此，主播張齡予質問：「老婆有說你可以曝光這種照？！？！」，林帛亨則俏皮回：「我沒問，所以也沒說不行啊！」

其餘網友則故意在留言區調侃說：「五股代表前來上香了」、「國境之南代表前來上香」、「楠梓代表上香致意，好樣的這事情我是不敢做的」、「哥是真男人，這也敢PO文」、「你是不是忘記tag她了～需要幫忙嗎」、「這可能要準備個柏金包了」、「幫忙找騎樓有沒有空位」。