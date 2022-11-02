台北市立動物園大貓熊「團團」病程進展快速，中國大貓熊保護研究中心派出2位專家吳虹林、魏明前來台探視，獸醫師主任賴燕雪表示，經過今早初步探視後，目前還沒有進一步的醫療策略，仍要經過後續幾天的觀察；大貓熊館長陳玉燕則透露，專家探視後發現團團比想像中樂觀。

動物園發言人曹先紹說，2位在飼養管理經驗豐富，經過陸方評估後，認為相當適合。（圖／記者游念育攝影）

至於為何選擇兩位專家，動物園發言人曹先紹說，2位在飼養管理經驗豐富，經過陸方評估後，認為相當適合，由於兩岸關係特殊，經過中國大貓熊保護研究中心綜合思考後，最後決定推派2位專家，但動物園在沒有親自接到專家前，都有可能有變數，因此才會在昨晚親自接到專家後才通知媒體，而透過大陸專家面對面觀察團團，對團團來說也有幫助，也會做意見交換。

獸醫師鄭秋虹表示，昨天到今天跟陸方專家討論了一些醫療的細節，專家也很同意目前園方的作法，早上陸方也有跟團團做了一些交流，團團也很積極配合，而是否為腦部的影響導致後肢無力，專家後續也會給一些回饋。

台北市立動物園2日說明大貓熊團團病況，吸引大批媒體採訪。（圖／記者范揚光攝）

針對醫療的部分，鄭秋虹說，目前還沒有更新的策略出現，2位專家這幾天也會再跟陸方相關經驗人士溝通，未來會再安排時間，討論如何來照顧團團；鄭秋虹表示，當然希望2位專家能從團團行為上觀察來給意見，但需要3至4天的觀察；曹先紹表示，在專家離台前，也會再開一次記者會對外說明。