頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部，2日正式啟用，苗栗縣副縣長鄧桂菊上台致詞感謝。（謝明俊攝）

頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部，2日正式啟用，國健署長吳昭軍專程南下參加啟用儀式。（謝明俊攝）

頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部，2日正式啟用，立委徐志榮夫人王慧珍到場參加啟動儀式。（謝明俊攝）

頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部，2日正式啟用，苗栗縣長候選人徐定禎夫人楊士儀試用新裝備。（謝明俊攝）

頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部中，廠商捐助的被動式震動器。（謝明俊攝）

頭份市衛生所馨圓銀髮健身俱樂部，2日正式啟用，吸引許多市民前來試用。（謝明俊攝）

苗栗縣老齡人口已超過18％以上，已邁入標準的老齡化社會，衛福部為鼓勵各地衛生所加入鼓勵銀髮健身工作，特別在各縣市選定鄉鎮市衛生所試辦銀髮健身俱樂部，苗栗縣首座衛生所兼辦的健身俱樂部，落腳在頭份市衛生所，2日由苗栗縣副縣長登桂菊等主持啟用，期望來擴大設置照顧苗栗縣長輩健康。

依據苗栗縣今年9月底人口統計，65歲以上人口數為97045人，老年人口比率18.13％，老化指數全國排名第13，衛福部國健署為了鼓勵銀髮族多多健身，特別規畫在多個縣市選擇鄉鎮市衛生所，試辦銀髮族健身俱樂部，未來如果成效良好，將擴大設置範圍，讓更多的銀髮族受惠。

頭份市衛生所在苗栗縣政府支持下，成為國民健康署補助「銀髮健身俱樂部」計畫中苗栗縣首座俱樂部，並於2日舉行啟動儀式，包括苗栗縣副縣長鄧桂菊、國健署長吳昭軍、立委徐志榮夫人王慧珍都到場主持。

頭份市衛生所主任徐春仕表示，頭份市衛生所成的馨圓銀髮健身俱樂部，不僅有適合銀髮族的專屬運動設備，也有專業運動教練指導，提供正確、規律且安全的運動建議。另外，搭配長者健康整合式評估量表，讓長者了解自己的身體功能，針對不足的部份加強改善，再透過持續運動及評估來自我健康管理，為健康存資本。

徐春仕指出，為了配合無法作大幅度動作的長輩，馨圓銀髮健身俱樂部特地由廠商支持捐助3部被動式健身器，可以讓長輩們透過儀器震動功能，讓部分萎縮功能得以恢復。徐春仕誠意邀請家中長者從即日起，一起到衛生所銀髮健身俱樂部動一動，成為長者的第二個家。