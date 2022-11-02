哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦首艦「哥倫比亞特區」號（USS District of Columbia ，SSBN-826）安放龍骨

儘管哥倫比亞級（Columbia-class）潛艦身價高昂，但美國海軍打算一次要再買5艘，但這需要國會特許。要是成功，將可能省下數十億美元。

據《突發防務》（Breaking Defense）網1日報導，負責戰略潛艦專案的執行官帕帕諾（Scott Pappano）海軍少將在海軍潛艦聯盟（Naval Submarine League）座談會中說，選擇一次採購 3—7 艘潛艦，不僅在於向工業基地發出「正向信號」，也在於維持緊湊的時程安排。

他說，2030年代中期時，美國海軍終將從俄亥俄級（Ohio-class）潛艦過渡到哥倫比亞級潛艦，而那是設法降低風險最符合成本效益的做法。

至於這種整批採購的好處，在於以量制價，尤其是像哥倫比亞級潛艦這麼大宗的採購案，或許意味著能為納稅人省下數十億美元。

相對的，對業界來說，合作的誘因不僅在於工作量獲得保證，也有未來可挹注的資金。美國海軍打算大砸1280億美元（約4兆台幣），共採購12艘哥倫比亞級潛艦。

有鑑於哥倫比亞級潛艦是美國海軍頭號採購標的，他們會選擇整批買進，也就不令人意外了。不過，問題在於，他們認為，這麼做究竟能省多少錢，還有國會在面對眼前更緊迫的預算時，會怎麼回應。