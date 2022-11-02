因應中央流行疫情指揮中心採行階段性開放邊境管理措施，勞動力發展署桃竹苗分署積極協助觀光產業補足人力需求，以及協助求職者覓得適合職缺，將於8日在新竹市舉辦桃竹苗區觀光產業徵才活動，共有50家廠商釋出2100名職缺，最高薪資上看7萬元，有求職需求者，可把握機會。

桃竹苗分署長林淑媛表示，此次徵才活動特別邀請新竹老爺酒店、新竹喜來登大飯店、泰安觀止溫泉、煙波大飯店、芙洛麗精品飯店、六福開發、饗食天堂、漢來美食、深紅鍋物等多家知名飯店業及餐飲服務業廠商參加，其中深紅鍋物更釋出儲備幹部薪資最高7萬元。

當日徵才活動除主管、儲備幹部共計258名，另外還有外場服務人員、內場廚務人員、房務員、櫃台接待人員、劇場服務人員、活動導覽專員、VR虛擬實境遊戲工作人員、環安專員、網路文案編輯、特別助理等多元優質職缺（職缺電子書http：／／jobs.ehosting.com.tw／jubei／1111108），並將依各產業特性，運用安穩僱用計畫、職務再設計（輔具）及訓用合一等就業促進措施資源，增加勞雇雙方媒合誘因，有興趣的民眾除了參與此次徵才活動外，也可洽就業中心，將有專人提供服務。

林淑媛說，因應邊境解封，觀光產業復甦，勞動部針對相關產業啟動專案協助計畫，幫助業者補實所需人力，歡迎有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，把握機會參加現場徵才活動，透過面對面晤談找到理想工作，也可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息，或上台灣就業通網站及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問。