嘉義縣政府大力推動的「嘉義優鮮」自有品牌，提供嘉義縣的優質農產品，協助小農及業者拓展行銷管道，近日更與長榮文苑酒店合作推出快閃店，嘉義縣長翁章梁也親自前往「開箱」，邀請民眾一同嘗鮮。

翁章梁今（2）日在臉書表示，「嘉義優鮮」有縣府認證的138家業者、406項通過檢核的產品，此次嘉義縣政府農業處與故宮南院斜對面的長榮文苑酒店合作推出「嘉義優鮮」快閃店，提供茶葉、愛玉、咖啡、麵條、保健食品、啤酒、山葵、米餅等伴手禮禮盒，現場還有自動販賣機可以購買嘗鮮。

翁章梁透露，過去想吃愛玉要套網袋用手搓揉愛玉籽，但他親自在自動販售機購買愛玉籽後，用果汁機直接攪拌2分鐘，過濾後就可結凍，再加上嘉義特等蜂蜜，酸酸甜甜的好滋味非常爽口，而想要輕鬆喝下午茶的，販賣機裡面也有小包裝茶葉，用銅板價就能喝到阿里山高山茶。

翁章梁邀請民眾一同嘗鮮，除了店內的自動販賣機外，也可透過QR code掃描下單，讓嘉義優鮮宅配直接送到家。