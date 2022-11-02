2日當地10多位地主現身公所抗議；公所回應，將會盡快安排三方協調，捍衛居民權益。（吳建輝攝）

彰化縣田中鎮平和里太平段一處新建案，最近即將完工，高雅灰白的外觀，每戶要價700到1000萬，不過附近居民、農民擔心，該地段並沒有排水溝，只有灌溉溝，前後多次與公所陳情，上月曾允諾協調但遲遲未果，2日當地10多位地主現身公所抗議；公所回應，將會盡快安排三方協調，捍衛居民權益。

2日有10多位田中鎮平和里民現身田中鎮公所前廣場，拉起白布條抗議公所「漠視農民權益、官逼民反」，認為公所說話不算話，上月20日田中代表會有到現場會勘，確定排水有疑慮，要求建商與住戶協商，不過已經拖了一個月了，至今都沒有下文。

當地民眾表示，附近都是農田，沒有排水溝全部都是灌溉溝，該建案一共蓋了70戶，未來污水若流入灌溉溝渠中，影響農產品質，這樣他們要向誰討，已經反應一個多月，遲遲沒有下文，才會不得已跑來公所陳情抗議，希望公所重視鎮民權益。

對此公所派代表收下陳情書，表示會儘速協調建商、代表會與平和里農民、居民的時間，進行協調與協商，惠綜合考量雙方面的權益，維護居民居住正義之間，進行調解與協調，針對民眾提出的排水設施疑慮，提出相關解決方案。