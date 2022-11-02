有些人年紀稍長了，因經過很多的人生歷練，成熟魅力慢慢散發出來，桃花運也隨之開啟，《摘星工廠》運勢專欄指出雙魚座、射手座、摩羯座年紀越大反而越受到歡迎，也因此更惹人愛。

▍雙魚座

風華正茂、年輕氣盛的雙魚座，不缺桃花，只是年紀大一點、成熟一點的雙魚座更添可愛之處，雙魚座個性好，善體人意，其實已經非常吸引桃花了，只是年紀尚淺的時候，還不能將魅力全部散發出來，而會讓人討喜的魅力點，在適當的年齡，會錦上添花的表現出來，到時更惹人愛。

▍射手座

年輕時的射手座非常可愛，猶如夏日陽光一樣的活潑氣質，吸引不少人的目光，在同齡人中，會是桃花運讓人羨慕嫉妒恨的人物，但射手座張揚的，是讓人感覺抓不住的個性，等到年紀大一點，更有智慧時，桃花運會更穩、更旺。

▍摩羯座

摩羯座需要經過較多的歷練，才有較高的情商來表現自己的魅力，在青澀的年紀，他們不懂愛情的美好，認為這不是必要條件，所以會比較不看重，只有當他們開始了解到感情的重要性時，並如何自在地看待兩性關係，他們的美好才能完全展現出來。