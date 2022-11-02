美國聯準會將公布貨幣政策，市場觀望氣氛濃厚，不過台積電領軍電子股，台股周三開低走高，跌深反彈動能延續，終場震盪收在最高並衝上13100和月線，呈現連3天上揚氣勢。加權指數上漲62.96點或0.48%，報13100.17點，成交量略增至1542.77億元；櫃檯指數上漲2.11點或1.26%，報168.93點，成交量526.83億元。

權值王台積電(2330)盤中平盤上下震盪，午後緩步向上，終場股價收在395元，上揚3.5元或0.89%，市值增加907億元，攀升至10.24兆元。力積電(6770)、台達電(2308)雙漲逾2%，台達電更站穩在短期均線之上，聯電(2303)也穩居紅盤之上，而聯發科(2454)、日月光投控(3711)則漲幅收斂，收在持平，其中聯發科未能守住600元關卡。受到陸廠干擾的鴻海(2317)則以小漲作收。

高價股方面，股王股后大立光(3008)、信驊(5274)股價同步收高，分別上漲1.9%、3.17%。10檔600元以上個股，僅力旺(3529)、亞德客-KY(1590)收小跌，譜瑞-KY(4966)更衝上漲停，緯穎(6669)、祥碩(5269)也漲約半根漲停板。高價股外，中小型股也啟動撐盤作用，可望中小兵當家，均為大盤持續反彈主要動力。由中小股所在的櫃買市場，其中航運指數漲勢亮眼，櫃買捷迅(2643)、三顧(3224)等多檔亮燈漲停作收。

電子零件大漲2.31%，漲幅居冠，嘉聯益(6153)、聯德(3308)、聯茂(6213)亮燈漲停表態，台光電(2383)、健策(3653)、南電(8046)也表現可圈可點。漲幅居次由光電股以1.87%拿下，晶睿(3454)再度攻上161.5元漲停板並創下新高，揚明光(3504)、GIS-KY(6456)、艾笛森(3591)、友達(2409)漲幅也不俗。生醫、電子、半導體、化工、鋼鐵、電腦周邊等均上漲0.7%以上，油電燃氣跌1.46%最劇，玻陶、造紙、百貨、通網皆跌0.6-0.71%。

航運漲幅收斂，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)漲約1%，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)翻黑。航運類指收漲0.68%，成交比重略升，電子零件、光電占比也增加，電子則略降，半導體更大降7.01個百分點，失守三成比重。

財政部長蘇建榮明日將赴財委會進行專題報告，根據報告顯示，今年到11月1日止，台股跌幅28.44%，遠低費城半導體及那斯達克，初步發揮穩盤的效果。中央銀行總裁楊金龍也同樣認同表示，台股表現優於多數國家。

法人表示，市場資金仍然觀望美國聯準會(Fed)的最新升息決策，若本次仍然升息3碼則符合市場預期，股市受影響較小。資金流向中小型股，建議投資人持續留意周三晚上美股表現與Fed利率消息。第一金投顧董事長陳奕光則表示，台股近期陷入追買、追賣意願皆低的盤勢，大盤價量背離、價漲量縮，不過目前有利空淡化跡象，預期美國聯準會升息3碼的機率大，台股有望持續反彈。