面對台灣日趨嚴重的少子化問題，國民黨基隆市長候選人謝國樑今（2）日提出了「活化閒置空間增設公托中心」、「托育津貼比照新北」與「加碼公共托育合作聯盟補助津貼」三項生育政見，希望讓更多的父母願意生養小孩、基隆成為友善樂居的城市。

謝國樑今發文指出，台灣的少子化問題已成為國安危機，各地政府也推出各式的育兒、托育政策，期盼能搶救低迷的生育率，對此自己也針對育兒、公托等議題提出政見，希望能比照雙北，讓基隆的父母敢生、好養：

一、活化閒置空間增設公托中心：身為父母，謝國樑表示他非常了解在工作與家庭間常常難以取捨，許多年輕父母時常為了上班與接送小孩花費相當多的精力。因此，他希望在閒置的國有用地、教室、回饋空間與活動中心等公有設施的基礎上，再增設公托中心，以及提供0至6歲幼兒和家長親子共學和遊戲活動空間，不僅活化地方空間，還能節省資源。

二、托育津貼比照新北：謝國樑指出，基隆雖然屬北北基共同生活圈，但福利政策總是矮週邊縣市一截。因此在托育津貼方面，他希望將每月托育津貼比照新北市。

三、加碼公共托育合作聯盟補助津貼：謝國樑喊出，除了中央補助外，未來市政府也將另外加碼公共托育合作聯盟補助津貼，未滿2足歲幼兒送加入合作聯盟托育服務暨準公共化的保母照顧，每月加領2000元；送托合作聯盟暨準公共化托嬰中心每月加領3000元。

最後謝國樑認為，上述育兒、公托政策，都是政府應該要努力做到的基本。因為和生養小孩的成本與心力相比，「這些根本就是微不足道的」，未來自己當選市長後上述政見也一定會做到，讓更多父母願意生養小孩，讓基隆成為友善樂居的城市。