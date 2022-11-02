北京防疫政策嚴格，要求進京人士須在過去連續7天內，沒有到訪過有確診和潛在風險地，否則「北京健康寶」會有「彈窗」提示、無法入京。大陸民眾為了進京絞盡腦汁，選擇去重慶「養碼」7天，待彈窗消失。而位於河北石家莊的正定縣因位置偏僻、疫情風險低，更被網友列為絕佳的「養碼之城」。

《星島日報》報導，「養碼」、「洗碼」是大陸網上最近流行的防疫新名詞，指的是民眾在進北京之前，選擇到一個沒有疫情的縣市區連續待滿7天，待「北京健康寶」的限制入京彈窗狀態解除。

一名在北京上學的成都人小果表示，成都從8月下旬到現在，一直被「北京健康寶」彈窗，雖然成都大多數地區都恢復正常生產生活秩序，但因為彈窗依舊存在，開學兩個月了也無法正常進京。為了進京考試，她前天到鄰市重慶「養碼」，等到彈窗自然消失。

「北京健康寶」的彈窗令大批民眾抓狂不已，有網友調侃可以發展「養碼」經濟，甚至自行編寫全國「養碼」指數名單。名單第一期首推位於河北石家莊的正定縣，這個偏僻的華北縣城被列為絕佳的「養碼之城」。

四大推薦理由包括：離北京近，彈窗解除後可馬上進京；物價便宜，酒店餐飲均在可承受範圍；旅遊資源豐富，寺塔廟園隨處可見，歷史厚重，人文燦爛，可趁此機會深度考察；距離西柏坡革命聖地不遠，可每天參觀一次，接受革命教育，錘煉思想品格。

考慮到石家莊目前的疫情高風險區鄰近正定縣，該指數名單只不過是開玩笑，但卻迅速火遍全網，網友紛紛催促推出第二期。