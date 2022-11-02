史丹佛大學日前公布獲選「全球前2％頂尖科學家」名單，共分為「終身科學影響力排行榜」和「2021年度科學影響力排行榜」。在「終身科學影響力排行榜（1960-2021）」榜單，台灣共1592位科學家上榜，在「年度科學影響力排行榜」台灣共1372位科學家上榜。在「終身科學影響力排行榜」中興大學共有48位學者上榜，全國排名第6、「年度科學影響力排行榜」則有35人上榜，為全國第七。

興大入選「終身科學影響力排行榜」的48位學者中，所屬學科依序為致能與策略技術11位、工程學 10位、化學7位、農林漁科學4位、生物學4位、資訊與通訊技術4位、地球與環境科學3位、生醫研究2位、物理學與天文學2位、臨床醫學1位。

興大入選「年度科學影響力排行榜」35名中，所屬學科依序為生物學5位、資訊與通訊技術5位、農林漁科學4位、化學4位、致能與策略技術4位、地球與環境科學3位、工程學3位、臨床醫學 2位、經濟學與商學2位、生醫研究1位、數理與統計學1位、社會科學 1位。