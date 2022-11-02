2025雙北世界壯年運動會2日舉行授旗儀式，台北市長柯文哲（左起）、國際壯年運動總會執行長詹斯荷姆（Jens V. Holm）、新北市長侯友宜出席。（杜宜諳攝）

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜下午合體出席2025雙北世界壯年運動會授旗儀式。（黃婉婷攝）

【全程字幕】2024藍白合死路？ 侯友宜、柯文哲「一反應」惹現場大笑 @中時新聞網 ​

民眾黨主席、台北市長柯文哲多次表態備戰2024年總統大選，「藍白合」傳聞甚囂塵上，但他點評國民黨現況是「百足之蟲、死而不僵」，藍加白還是小於綠，所以藍白合是死路。話音剛落，柯文哲2日就與國民黨總統熱門人選、新北市長侯友宜同台，他強調，重點不是政黨合作，而是「能不能改變台灣政治文化」的合作。

柯文哲、侯友宜下午合體出席2025雙北世界壯年運動會授旗儀式，兩人會後受訪時，媒體問「藍白合」是否真是死路一條，侯友宜先是推辭說，「這話是柯市長說的，應該是請教柯市長」，柯文哲則手摸額頭，不斷搖頭表示，「要回答什麼？好，結束」。

談及藍白合可能性，柯文哲表示，合作的目標應當是對台灣社會有益，若每個人都用政黨利益去計算就不會成功，「重點不是政黨合作，而是能不能改變台灣政治文化的運動合作。」侯友宜繼續打太極，「我沒什麼大問題，好好做事，為台灣團結在一起」。