高雄在地企業華友聯集團行之多年「華友節-歲末補漆」活動，今年特別結合高雄市立圖書館「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫，號召住戶一起參與「認購書香、讓愛被看見」行動；另外，華友聯集團加碼捐贈左營圖書分館設置喜閱網專區，贊助650本優良讀物提供國小學童借閱。

後排左起為永清國小校長葉麗錦、華友聯集團副總經理吳家德、高雄市立圖書館代理館長林奕成(高雄市文化局提供)

華友聯集團號召住戶一起參與「認購書香、讓愛被看見」行動；另外加碼捐贈左營圖書分館「喜閱網專區」(高雄市文化局提供)

華友聯集團董事長陸炤廷表示，「華友節-歲末補漆」活動已經邁入第12年，每年歲末，華友聯主動提醒住戶可至自行研發的APP「華友聯Family」登記補漆，除舊佈新的觀念獲得住戶很眾多迴響，，因此設定每年11月1日為「華友節」，1代表著一元復始、欣欣向榮的新氣象；今年特別結合高市圖「翻開下一頁、翻轉下一代」計畫，邀請住戶一起做公益「認購書香、讓愛被看見」，民眾只要捐贈300元就可以挹注圖書館購書經費，同時還可以在一本新書貼上冠名書籤及20個字的祝福話語，由住戶在圖書館透過書香種福田，別具意義。

歲末補漆活動已默默執行逾十年，華友聯集團今年號召住戶一起參與書香種福田活動，邀請住戶募資一同支持圖書館購書，不僅提供安全舒適的家園，在知識心靈上也獲得補漆迎新的展望。

另外，該集團也另加碼捐贈20萬元在左營圖書分館設置「喜閱網專 區」，添購650本優良讀物提供國小學童借閱。「喜閱網」是高雄市政府推廣國小階段閱讀教育所設置的閱讀網站，該網站推薦閱讀書單及閱讀闖關題目測驗機制，讓國小學童依照自身程度閱讀完書籍並作答，藉此提升學生閱讀力與識字量。喜閱網書單每年推薦60本書籍，自102年度至累積至今，已有650本書目；但因全高雄市國小學生借閱需求量大，各分館有關「喜閱網」書籍供不應求，尤其是寒暑假期間學生作業需求量大，經常有家長及學生反映:「希望能多添購幾套喜閱網課外讀物書籍館藏」。

華友聯集團了解圖書分館「喜閱網」借閱需求後，特別選定在左營圖書分館捐贈「喜閱網專區」，因為該區域多所國小學生閱讀需求量高，若能增加全新一套「喜閱網」專區，對於學校、家長及學生都非常有幫助。

高市圖代理館長林奕成強調，喜閱網專區書籍專家學者挑選推薦的優良讀物，有助於孩子的寫作及獨立思考能力，但實體書畢竟無法滿足廣大高雄市國小學童的需求，因此在110年7月，高市圖特別開闢「喜閱網@高市圖」電子書平台，在暑假期間於單月就創下借閱破萬冊的表現，整年度更突破5萬冊的借閱量。顯見線上閱讀對於親子而言有極大的需求，為了強化借閱量能，今年暑假期間，高市圖再增添喜閱網電子書庫，受到家長、學生的按讚迴響。