屏東潮州地區小黃公車目前有4條線，分別為707新開寮線、708萬金線、709香社線、710萬安線，改善不少偏鄉交通問題，而經運量評估及民情反映後，即日起708萬金線新增潮州鎮四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿等3站，710萬安線則增新埤鄉打鐵天后宮、打鐵寮社區等2站。

屏縣府指出，潮州地區小黃公車4條路線從去年營運以來，廣受民眾好評，不僅顧及偏鄉社區長者出入市區門診、購物等需要，改善巷弄沒有公車服務的社區困境，也持續依照運量滾動調整設置站點，而經運量評估、民情反映以及新闢道路通車等因素，708萬金線與710萬安線即日起有些微調整。

縣府表示，試辦708萬金線取消服務頭溝水社區、鹿寮社區及可茵山可可莊園等3處站點，但新增潮州鎮四春里三山國王廟、泗林里朝林宮、泗林北極殿等3處站點，如3個月後無不良反應則正式調整。

另710萬安線也隨屏112線道路通車之便，新增打鐵天后宮、打鐵寮社區等2處站點，讓更多偏鄉社區民眾、長者都可以享有小黃公車便利的服務。

縣府表示，小黃公車是採公車收費，推廣期每次搭乘10元，持有敬老卡、博愛卡還可免費搭乘，也可使用電子票證搭乘，小黃公車有固定發車時間，但運能有限，欲搭乘的民眾，建議提早一個營運日於周一至周五9點至12點、13點至18點預約。