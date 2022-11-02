無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今(2)日在臉書提出關於兒少及青少年福利政見，鄭寶清認為，應該給下一代更好的國家與生長環境，從現在改變並不會太晚，期盼政府一步一腳印來改善生育與育兒環境。

鄭寶清在臉書以「兒少及青少年福利，讓我們一步一腳印」為題發文，並表示關於兒少及青少年福利政見，他提出幾個重點。鄭寶清表示，「未來是我們子孫的天下，我們應該給下一代更好的國家與生長環境，從現在改變並不會太晚」。鄭寶清也期盼政府一步一腳印來改善生育與育兒環境，讓政府陪伴爸媽一起照顧寶貝，讓孩子們在政府關懷備至的環境下，平安健康的成長茁壯！

以下為鄭寶清提出的兒少及青少年福利政見：

育兒經濟支持：

一、延續生育補助，每名新生兒3萬元，每月另有五千元育兒津貼，此外增加地方育兒補貼，更多「友善養育」的政策，讓我們與爸媽們一同照顧孩子！

二、推動學童營養午餐免費政策，也在政府預算範圍內擴及補助公私立幼兒園的嬰幼兒奶粉、副食品營養補助，台灣總共有九個縣市實施營養午餐免費政策，而六都皆未列其中，無論中央與地方政府，都責無旁貸需要努力去達成。

托育及教保服務：

一、全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，並增加幼兒運動場的規劃空間，使教育資源作更有效能的運用、分配及整合，以強化「公共幼兒園擴增計劃」，使幼兒就讀公共化及準公共幼兒園的比例可逐步提升至6成以上的覆蓋率，以減輕年輕家庭的負擔。

二、採取「0到12歲不中斷的公共托育服務」教育理念，分不同的年齡層與年輕家庭的托嬰、托育與幼兒園課後留園服務、國小學童課後照顧輔導服務的實際情況與需要，做更務實的安排及規劃，以有效提振生育率並減輕父母的負擔及壓力。

友善育兒職場：

一、盤點地方單位可利用空間，轉型為設置教保設施、空間，提供桃園上班族平價、優質、便利的教保服務。

二、強化宣導企業對哺（集）乳室與托兒設施措施之重視，與設置教保人員提供照護，並且提供相關經費補助設置，營造友善的職場環境。

友善育兒住宅：

一、家庭擁有多名子女(3名含以上)可優先擁有社會住宅分配權，透過政府的力量照顧多子女家庭，減輕家庭支出，給予安心居住環境，落實居住正義。

二、市府增至育兒教保中心，依照年齡區分班別，提供家庭一定時間的托育需求，也安排教育人員，讓孩子在教保中心學習、培養新知，不僅僅為單純托育照顧的機能。

友善育兒環境：

一、設立「大家庭福氣卡」，凡家中三名子女以上(含)，搭乘公共交通運輸工具與停車都能享有優惠，並且至公家機關洽公可以優先辦理。

二、男廁增設育嬰台，讓父親能夠免於在馬桶上做換尿布的動作，夫妻共同為家庭分擔努力。

三、桃園市假日公有停車場停車免費。年輕家庭的假日就等於家庭日在公共設施(公園、遊樂園、商圈、展場中心…等)周遭停車場提供假日免費，增加家庭外出意願，同時也為周邊帶來人潮與經濟效益。

青少年勞動權益：

一、設置青少年就業輔導機構，十五歲以上青少年，與學校搭配，依其就讀科系媒合在地相關企業，進行建教合作，於就學階段先進入相關產業實習，畢業後無斷層銜接，保障工作機會。

二、針對青少年打工族、工讀生，應全面落實勞動檢查與勞動教育，並保障其基本工資，明文禁止雇主開大夜班值班職缺給予學生，並要求勞動局與教育局定期視察青少年打工環境，另增加安全有效的申訴管道，維護青少年打工權益。