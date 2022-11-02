幼兒園師生比1：15已維持40多年，在少子化趨勢下，這個規定已經不合時宜。教育部長潘文忠今天表示，將從下學年（112學年）起，逐年調降幼兒園的師生比到1：12，但不走所有區域同時間調降師生比的方式，而會依區域、公私立不同，分階段推動。

立法院今天審查教育部預算，民進黨立委張廖萬堅等人提案指出，行政院為解決少子女化問題，擴大教保服務量能，幼教師資及教保人員人力補充及優化為關鍵。

張廖萬堅說，從2019年至2021年，取得教保服務人員資格數分別為4181人、4167人及4563人，然而，實際每年就職人數接約2500人，就任率僅54％。教育部應該檢討師資培育與實質進用的落差因素。

今年通過幼教法修法的附帶決議明定「幼兒園師生比41年未做調整，以無法符合當今現況，教育部應有積極作為，並提出調降時程。」張廖萬堅認為，教育部應進行幼教人力的全面調查、檢討教保人員就任率低之不利因素及提供就讀學士後幼教師及教保員的誘因及補助，以讓調降幼教師生比得以進行。

潘文忠說，會從112學年起逐步調降幼教師生比，但不是採全國在同一時間調降師生比的方式，而是要考慮到都市或鄉村及公立或私立，分階段來推動。因為如果全國同一時間採同一標準調降師生比，可能造成搶老師的現象，並不好。

潘文忠說，為了降低都會區公幼教保員的負擔，將為園所增加員額；至於私幼，會採取獎勵或鼓勵方式，引導他們降低師生比，盡量不增加他們的負擔；同時也會擴增2歲專班，以降低家長育兒的壓力。