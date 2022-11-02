67歲作家苦苓年初自曝被3病纏身，坦言一度想輕生，甚至提前交代好後事，幸好到醫院再做檢查時，所有數值恢復正常，才讓他終於放寬心，不過上個月突然表示身心狀況不佳，即日起暫時停止更新臉書和Podcast節目，如今回歸工作軌道的他，也發文分享這段時間的心路歷程。

苦苓先前從冰島旅行回來後，宣布身心狀況不佳，暫時停止更新社群平台和頻道，一度深陷憂鬱症所苦的他，甚至寫好遺書交代後事，如今重返工作崗位的他，也發文表示《Podcast》要來聊憂鬱症，對於外界好奇究竟是由心魔還是病魔引起?他表示憂鬱症是心理疾病也是生理疾病，所以一定要看醫生和吃藥控制，接著指出憂鬱症是不由自己，所以不要勸別人想開點，也不要幫對方加油，重點是要適時陪伴在患者身旁，尤其不要輕忽微弱的求救聲。

對此，網友紛紛留言：「沒有此病的人，不知此病的嚴重性，同理心待之」、「同樣是病友，只能說一起努力，用各自方式生存下去」、「不由自己沒錯，不能轉念怎麼樣都沒用，自己才是問題」、「除了吃藥治療，最好還要配合運動！我覺得很重要」、「看過很多患者因為身邊沒人俱備面對憂鬱症的正確觀念，最終導致病情惡化演變成悲劇」。

苦苓日前於臉書曬出與好友于美人的合影，並寫道：「前幾天美人打電話說麻煩你30號之前還不要死，我去高雄看你，因此就有了這張合照，還有我們兩年後的偉大計劃」，顯現出兩人多年的好感情。

事實上，兩人曾共同主持節目《大女人主張》，苦苓先前也表示，當自己婚姻受挫時，是于美人拉了他一把，更透露某次他做公益時要求于美人跟進他才要上節目，沒想到于美人一次就捐了100萬，相望他可以來上十次節目，讓他相當感動。