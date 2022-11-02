台中市議員候選人楊大鋐帶著犬隻，到西屯區即將啟用的寵物公園會勘，了解施工是否完善。（楊大鋐提供／林欣儀台中傳真）

為讓毛小孩們有合適的場地奔跑，台中市政府近幾年積極推動闢建寵物公園等設施，其中位於西屯區溪西圖書館旁、協仁公園內的寵物公園近日已完工，預計11月中旬啟用，市議員楊正中、議員候選人楊大鋐特別帶著狗兒去現場勘查，發現部分排水孔蓋有高低落差問題，憂心以後恐導致排水不良。

楊正中與楊大鋐牽著狗在公園內繞一圈，他們說，這是西屯區第一座寵物公園，目前工程已完成，市府建設局正在進行驗收，盼確實了解公園設施是否友善動物，邀集動保處等單位實際會勘，盼讓飼主們來遛寵物的時候能更安心。

楊大鋐表示，受少子化等因素影響，越來越多民眾家裡飼養毛小孩，而西屯區屬於台中市的新興發展地區、集合式住宅較多，住在大樓內的民眾無法有寬敞的空間供寵物活動，也因此，居民們殷殷期盼一座寵物專屬公園，並擁有大片綠地供寵物奔跑，經楊正中積極爭取，附設在協仁公園的寵物公園已闢建完成。

楊正中則說，在會勘過程中，經寵物犬現場奔跑後，發現公園內的部分排水有高低落差，且周邊安全防護網與地面的縫隙太大，可能在大雨時影響排水；此外，公園地面仍留有部分碎石等施工時的硬物未清除，狗兒若奔跑恐受到傷害，呼籲建設局驗收時應確實要求廠商改善。

此外，針對未來的公園維護，楊大鋐說，相關單位應每日進行場地清潔、每月消毒與除蟲，避免危害犬隻健康。

建設局回應指出，針對防護網與地面縫隙太大的問題，將會栽種低矮灌木作為阻隔，其餘缺失也會在啟用前完成改善。