近來「安靜離職（quiet quitting）」一詞風行。它不是真的離職，而是指員工「在工作中離職」，以最低標準完成工作，只求做完不求做好。這種職場態度不僅在歐美引起旋風，在台灣也成為風潮。根據104玩數據的最新調查，台灣有超過3成的員工正在「安靜離職」。

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，這種現象顯示台灣職場中，付出和回饋不對等的困境，導致員工產生剝奪感，因而不願意為工作投入更多心力。為了及時給予員工應得的回饋，永慶房屋很早就制定了「幸福成家基金」、「月月晉升」和「永者幣」三大制度，讓員工的每一份努力，都能反映在收入和升遷上。

在經紀人的收入回饋上，永慶房屋除了提供底薪和業績獎金之外，還特別推出每人每年最高250萬元的「幸福成家基金」制度。而且沒有年資、職級的限制，就算是剛入職的新人，只要肯努力，就有機會領取。光是在2022年，永慶發出總共1.1億的「幸福成家基金」回饋給經紀人，做得越多，收穫越多。根據永慶內部數據，任職3年以上的永慶房屋經紀人，已有45%的人成功買房！

除了每年一度的「幸福成家基金」外，永慶還推出「永者幣」福利。「永者幣」視同新台幣，可以到「永慶商城」兌換家電、電影票、禮券等禮品。經紀人只要完成工作項目，就能獲得，讓經紀人的每次服務，都能獲得回饋！今年就有永慶的同仁用永者幣兌換價值10萬元的高級按摩椅！

在員工的職涯成長上，永慶也推出「月月晉升」制度，經紀人只要表現達到標準就能升遷，沒有年資、職位空缺等限制。而每個月都會評比一次，讓表現好的經紀人，不必等到年度考核，下個月就能升等。塗振宏表示，也有非常多的轉職夥伴，加入永慶短短一年內，就達月收6位數，最快兩年就升為店長！

2020年年底才加入永慶房屋的林博元經紀人，在餐飲業服務20年，擔任店長年薪加上獎金不過70萬元。後來看準永慶房屋的福利制度和「前9個月每月5萬元」和「一對一師徒制」保障，決定轉職挑戰高薪。結果加入永慶房屋的第一年，就順利晉升百萬年薪一族，最高月收甚至高達16萬元！

另外一位陳可旻經紀人，曾在公家機關擔任約聘人員，服務5年卻始終沒有升遷機會。轉職永慶房屋後，兩年內迅速升遷，底薪加獎金也比過去收入來得高，成功締造百萬年薪紀錄，讓她開心的說：「在永慶當業務真的沒那麼難！」

塗振宏表示，永慶房屋憑藉著「先誠實再成交」的精神，備受消費者讚譽，持續指名永慶房屋服務。公司並制定良好的人資政策，讓每一位經紀人的付出，都能獲得回饋。永慶房產集團企業版圖仍在持續擴大，招募腳步不間斷，歡迎有志開創高薪人生的轉職者、新鮮人，加入永慶的行列。