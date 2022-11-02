台北市立動物園大貓熊「團團」生病了，而牠也是園內唯一的雄性個體，貓熊繁殖的問題也受到關注，動物園發言人曹先紹表示，每年11月貓熊專家會聚在一起，研究貓熊家族繁殖係數，而以目前動物園的立場是尊重專家群，而他也透露，未來「圓仔」也有機會成為配對的對象，盼貓熊專家能注意到。

木柵動物園的大貓熊「圓仔」已經9歲，到了交配年齡，而台北動物園大貓熊族群是否有機會延續下去，曹先紹說，在疫情前，每年專家群都會面對面開會，但大家必須理解，團團家族其是人工照養貓熊子代最多的，配對這件事情，族群很多後續配對優先權會比較後面，但也希望貓熊專家能注意到，台北市立動物園的「圓仔」，希望盡快被指派要跟誰婚配。

至於是否有可能會有雄性貓熊來台與圓仔配對，曹先紹說，尊重專家群討論，如果挑中「圓仔」，婚配對象出現，有可能會有幾種選擇，可能會到特定地方跟公熊相會，或是用人工運輸精子的方式進行人工受孕都有可能。

曹先紹也說，物種族群維持，不可能不跟其他地主國合作，這議題在全世界都是一樣，要看物種需求，所以貓熊專家每年11月會在某地方開會，因為如果自家近親繁殖就有很多風險。