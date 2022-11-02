雪霸國家公園警察大隊、台中市消防局梨山分隊及雪管處人員，成功救援張姓山友下山。（雪霸國家公園警察大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園警察大隊、台中市消防局梨山分隊及雪管處人員，成功救援張姓山友回到369山莊。（雪霸國家公園警察大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

家住桃園市的34歲張姓登山客，日前與山友一行8人相約單攻雪山主峰，結果張某一人獨自登頂後回程途中迷路，以手機撥打緊急電話求助，雪霸國家公園警察大隊獲報後與雪管處、台中市消防局梨山分隊組成搜救隊，在雪山南壁碎石坡尋獲張某，安全護送張某下山。

因受到輕度颱風「奈格」外圍環流與東北季風共伴效應影響，雪山主峰天氣寒冷飄雨，氣溫只剩下5度C，來自桃園的張姓山友與同伴山友一同攀爬雪山主峰，結果一行人攻頂途中，張某離隊方便後獨自登頂卻不慎迷途，撥打緊急電話求救。

台市政府消防局於30日下午13時接獲通報後，即指揮梨山分隊協同保七總隊第五大隊雪霸分隊武陵小隊，以及雪管處等單位，組成搜救隊上山救援。經定位張某位置在雪山南壁碎石坡，稍有不慎可能跌落山谷，隨即要求張某留在現場不要移動待救。

由於從雪山登山口要走到定位點最少要10小時，搜救人員最後在31日凌晨2時找到張某，張某已兩眼無神、全身發抖，明顯呈現失溫狀況，搜救人員立即提供熱水給張男補充體力，並協助下山，搜救隊伍下撤到369山莊已是清晨6時，稍作休息後於17時順利返回登山口，張某非常感謝大家協助，才能平安下山保住性命。

保七總隊提醒大家山區迷途勿驚慌，謹記STOP口訣，S(Stop)停下、T(Think)回想迷途路徑、O(Observe)觀察身邊資源、P(Plan)擬訂計畫，善用離線地圖app並撥打緊急救難號碼112。